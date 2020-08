Apples Phil Schiller tritt von seinem Posten als Senior Vice President of Marketing bei Apple zurück. Er bleibt dem Unternehmen zwar treu, allerdings auf einer neuen Position, die erst noch mit Leben gefüllt werden muss. Schiller war jahrzehntelang bei Apple tätig, nun soll Zeit für mehr sein.

Heute ist ein Tag voller spannender Nachrichten aus dem Apple-Universum. Zuerst kam das Update für den iMac, das neue Technik in den Desktop brachte, Apfellike.com berichtete. Gegen Abend deutscher Zeit dann wurde eine weitere, ebenfalls interessante Entwicklung bekannt: Apples Senior Vice President of Marketing tritt von seinem Posten zurück, das hat Apple heute Abend in einer entsprechenden Mitteilung bekannt gemacht. Schiller wird allerdings weiter im Unternehmen bleiben. Er wird von nun an die Rolle eines Apple Fellow einnehmen.

In dieser neuen Position werde er dabei helfen, Apple in dem Prozess der Transformation zu unterstützen, der dem Unternehmen in nächster Zeit bevorsteht, so Apples CEO Tim Cook. Er dankte Schiller für seinen langjährigen Einsatz und hob hervor, ohne Schiller wäre Apple nicht das Unternehmen geworden, das es heute ist.

Phil Schiller möchte mehr Zeit für die Familie

Bei Apple zu arbeiten, sei ein Traum für Schiller, erklärte dieser in einer ergänzenden Ausführung. Er kam zu Apple mit 27. Nun wird der langjährige Manager 60 Jahre alt, Zeit für andere Prioritäten. Schiller wolle sich in Zukunft mehr Zeit für seine Familie und Freunde nehmen, außerdem wolle er einige persönliche Projekte verfolgen.

Auf seinem Posten als leitender Manager für Marketingfragen wird ihm Greg Joswiak nachfolgen, der ebenfalls schon länger bei Apple ist. Von Schiller werden wir aber sicher auch in Zukunft noch häufiger hören.

Phil Schiller nicht mehr Marketing-Chef bei Apple: Manager sucht neue Herausforderungen – bei Apple

