Apple Watch Series 5 teils nicht mehr erhältlich, kommt gleich das Update?

Die Apple Watch Series 6 könnte tatsächlich heute erscheinen. Ein weiterer Hinweis dafür ist der Umstand, dass die Apple Watch Series 5 teilweise nicht mehr bestellt werden kann. Auf Twitter waren bekannte Leaker bereits seit Tagen davon ausgegangen, dass die Apple Watch heute ein Update bekommt.

Apple könnte tatsächlich heute die Apple Watch Series 6 vorstellen. Seit heute Nacht können Nutzer teilweise die Apple Watch Series 5 nicht mehr online bestellen. Dies wurde zuerst bei Apple Großbritannien und Apple USA beobachtet.

Teilweise war die noch aktuelle Version der Uhr gar nicht mehr oder nur noch mit langen Lieferzeiten erhältlich.

Im deutschen Apple Store war die Apple Watch Seires 5 heute Nacht noch erhältlich, inzwischen lassen sich die verschiedenen Modelle zwar noch einsehen, teils aber nicht mehr in den Warenkorb legen.

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇

My sources are not budging or changing their mind.

They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.

See you all in the morning to find out! 👋🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020