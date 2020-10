Am iPad: Microsoft Office bekommt Trackpad-Support per Update

Das nächste Update für Microsoft Office am iPad wird jetzt vom Office-Entwickler ausgerollt. Es bringt die bereits angekündigte Unterstützung des Trackpad am iPad. Im Gegenzug dürfte allerdings die Unterstützung älterer Geräte verschwinden.

Apple-Kunden mit einem iPad, die Microsoft Office nutzen, erhalten dieser Tage das nächste Update für die Büro-Suite. Wie das Unternehmen zuletzt angekündigt hat, wird das nächste Update für Microsoft Word, Excel und PowerPoint ab sofort ausgerollt, erste Nutzer von Office dürften die Updates bereits auf ihrem iPad angezeigt bekommen.

Diese Aktualisierung bringt als größte Neuerung die Unterstützung des Trackpad am iPad, die Microsoft bereits zuvor angekündigt hatte. Laut Ausführungen von Microsoft soll der Nutzer damit nun in der Lage sein, Text auszuwählen, Zellen in Tabellen zu sortieren oder Kommentare zu ergänzen, als würde er mit einem Trackpad am Mac oder PC arbeiten.

Update für Office dürfte den Support für ältere Geräte streichen

Allerdings dürfte dieses Update noch etwas andres bedeuten: Es ist damit zu rechnen, dass damit die Unterstützung älterer iPads endet, auch dies hatte Microsoft bereits angekündigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

so wird etwa das iPad Air 1, alle älteren iPad Minis sowie das iPhone 6 und iPhone 6 Plus nicht mehr mit der nächsten Version von Microsoft office laufen. All diese Geräte laufen noch mit iOS 12, das von Apple nicht länger unterstützt werden soll.

Wer noch mehr Zeit zur Umstellung benötigt, sollte die neuen Updates für Word, Excel und PowerPoint zunächst nicht installieren.

