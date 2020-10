HP-Drucker am Mac funktionierten zuletzt nicht mehr: Das könnt ihr tun

Drucker von HP haben zuletzt vermehrt den Dienst am Mac verweigert. Grund dafür war, dass verschiedene Druckertreiber von HP von macOS irrtümlich als Malware eingestuft wurden. Ausgelöst wurde das Problem durch die Löschung einiger älterer Zertifikate durch Apple. Das Problem kann von betroffenen Nutzern per Hand beseitigt werden. macOS Big Sur ist nicht von dem Problem betroffen.

Zuletzt dürften einige Nutzer eines hP-Druckers irritiert festgestellt haben, dass ihr Drucker am Mac keine Druckaufträge mehr ausführen wollte. Die Druckaufträge blieben in der Warteschlange hängen und wurden nicht weitergeleitet. Grund dafür war, dass Apple wohl in einem etwas missverständlich formulierten Auftrag HPs verschiedene Sicherheitszertifikate des Druckerherstellers zurückgerufen hatte. In der Folge wurde der Druckertreiber von macOS als Malware eingestuft und die Drucker begannen zu streiken.

Nutzer können das Problem selbst behebe

n

Nicht alle Drucker waren betroffen und auch nicht alle macOS-Versionen: Betroffen ist macOS Catalina und auch macOS Mojave. Wer dagegen schon die Beta von macOS Big Sur verwendet, ist von dem Problem nicht betroffen.

Nutzer können das Problem selbst beheben. In einigen Fällen reichte es bereits, die Druckertreiber von HP erneut zu installieren. Zum Erfolg führt in jedem Fall eine komplette Entfernung des ungültigen Zertifikats und des betroffenen Druckers aus den Systemeinstellungen. Wie das gemacht wird, hat HP hier in einer Anleitung erklärt. Im Anschluss muss der Drucker neu installiert werden.

Ähnliche Beiträge