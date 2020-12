iPad Pro: Mini-LED-Version angeblich im Frühling

Im ersten Quartal 2021 wird Apple ein iPad Pro mit Mini-LED-Display auf den Markt bringen, heißt es aktuell aus Kreisen in Apples Lieferkette. Gerüchte in dieser Richtung gibt es schon lange. Auch das MacBook und der iMac sollen perspektivisch die neue Displaytechnik erhalten.

Apple wird Anfang 2021 ein neues iPad Pro auf den Markt bringen, heißt es aktuell. Das neue Modell soll mit einem 12,9 Zoll großen Panel kommen, das auf die neue Mini-LED-Displaytechnik setzt, schreibt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette.

Wie das Blatt weiter ausführt, habe Apple zuletzt überraschend doch Panels des chinesischen Herstellers BOE für das iPhone lizensiert. Der größte chinesische Displayhersteller war erst zuletzt wieder an den strengen Qualitätskontrollen von Apple gescheitert, Apfellike.com berichtete.

iPad Pro 2021 zu einer möglichen März-Keynote?

Apple werde Panels für iPhone und iPad von dem taiwanischen Zulieferer GIS beziehen, so der Bericht weiter. GIS hatte zuletzt seine chinesische Fertigungsstandorte in mehreren Wellen ausgebaut und grundlegend modernisiert. Diese seien nun auch in der Lage, Mini-LED-Panels zu liefern. Die Mini-LED-Technik besitzt die vorteilhaften Eigenschaften von OLEDs in Form eines geringen Energiebedarfs und starker Kontraste, die bei Mini-LEDs aber noch einmal gesteigert werden. Auch das MacBook und der iMac sollen perspektivisch Mini-LED-Displays erhalten, Apfellike.com berichtete.

Der nächste Schritt in der Entwicklung wären dann die Micro-LED-Displays, bis dahin wird es allerdings wohl noch einige Jahre dauern.

Ein iPad Pro mit 12,9 Zoll-Mini-LED-Panel wird im ersten Quartal erscheinen, so die Quellen von Digitimes. Das könnte auf einen Start im Rahmen einer Keynote im März hindeuten, wie Apple sie in der Vergangenheit schon häufiger veranstaltet hatte.

