Nerviger Bug: Verschluckte Push-Benachrichtigungen über neue Nachrichten unter iOS 14.2

Das iPhone verschluckt unter iOS 14.2 bei vielen Nutzern noch immer Benachrichtigungen über neue SMS und iMessages. Dieser Bug war zuvor bereits häufiger am iPhone 12 aufgetreten, doch verschiedene weitere iPhone-Modelle sind von dem Problem betroffen. Ob der Bug heute Abend durch iOS 14.3 behoben wird, bleibt abzuwarten.

Apple-Nutzer klagen aktuell noch immer über verloren gegangene Benachrichtigungen über neue iMessage- oder SMS-Nachrichten. Diese treten vor allem unter dem (noch) aktuelle iOS 14.2 auf. Dabei berichten Nutzer unter anderem in Apples offizieller Supportcommunity, Benachrichtigungen über neue Mitteilungen würden entweder nicht im Sperrbildschir angezeigt, sie tauchen nicht als Push-Nachricht bei dem Eintreffen einer neuen Nachricht auf und auch nicht in Form einer Ziffer an der Nachrichten-App.

Auch in der Redaktion können wir dieses Problem vereinzelt beobachten.

Bis jetzt noch keine zuverlässig funktionierende Lösung bekannt

Betroffene Nutzer haben so ziemlich alles probiert, was man in so einer Situation üblicherweise versucht: Es mit einem Geräteneustart, einem vollständigen Zurücksetzen der iPhones, wie auch mit dem Tausch der Hardware versucht, den Bug zu bekämpfen, nichts davon hat allerdings den Berichten nach zuverlässig funktioniert.

Zudem berichten Nutzer, dass sie auch in den aktuellen Betas von iOS 14.3 von dem Problem betroffen sind. Vor diesem Hintergrund ist nicht klar, ob Apple den Bug mit dem heute Abend veröffentlichten Update auf iOS 14.3 aus der Welt schaffen wird.

Ein vergleichbares Problem, bei dem vor allem Nachrichten in Gruppenchats in der Nachrichten-App unterschlagen wurden, betraf zuvor bereits das iPhone 12, Apfellike.com berichtete. Apple schob allerdings iOS 14.2.1 nach, um diesen Bug zu beheben.

