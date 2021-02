Gestresste SSD: macOS lässt Laufwerk vereinzelt vorzeitig altern

macOS neigt offenbar auf manchen Macs dazu, die SSD mit übermäßig vielen Schreiboperationen über die Maßen schnell zu verschleißen. Es ist nicht klar, wodurch das Problem verursacht wird, es scheint allerdings vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, auf den Mac mit dem neuen Apple Silicon-Prozessor M1 aufzutreten. Apple könnte hier mit einem Software-Update nachhelfen.

Apple-Nutzer könnten unter Umständen von einem Problem betroffen sein, das zu einem vorzeitigen Ausfall oder wenigstens einer früheren Abnutzung der SSD führt. Beobachter stießen unlängst vermehrt auf ein Verhalten von macOS, bei dem die SSD mit übermäßig vielen Schreiboperationen gestresst wird.

Hierdurch wird der sogenannte TBW-Wert, dies steht für „total bytes written“ unerwartet rasch unerwartet weit nach oben getrieben. Er erreicht gehäuft bereits nach wenigen Monaten Werte von 10% bis 13%. Der TBW-Wert gibt nicht nur an, wie viele Daten eine SSD in ihrem Leben bereits geschrieben hat, sondern gibt auch Auskunft über die zu erwartende Lebensdauer. SSDs halten inzwischen länger, als noch in den frühen Jahren dieser Technik, dennoch ist ihre Lebenserwartung begrenzter als die ihrer mechanischen Vorfahren.

People with an M1 mac, please run `brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0` and report back (and what kind of usage you make of the machine, especially RAM).

I'm at <600GBW on my MBP, but I don't use it heavily. https://t.co/LbhE9p7FiK

— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021