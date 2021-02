iTunes Movie Mittwoch: – „Edison – Ein Leben voller Licht“ für 1,99 Euro leihen

„Es gibt zwei Dinge, die ich leider nicht mehr erfinden kann: das sind Perlen und Diamanten“ – Dieses Zitat stammt von einem der größten Entwickler unserer Geschichte, der unter anderem das Telegram, den Phonographen und nicht zuletzt die klassische Glühbirne mit dem so typischen Draht aus Wolfram erfand. Richtig, die Rede ist von Thomas Alva Edison. Dieser wird von Benedict Cumberbatch im heutigen iTunes Movie Mittwoch verkörpert.

In den 1880er Jahren entbrennt zwischen den beiden Erfindern und hoch angesehenen Industriemagnaten Thomas Edison und George Westinghouse ein Streit über die geeignetere Technik für die landesweite Versorgung der USA mit elektrischer Energie und dem zugehörigen technischen Netzwerk. Während Edison auf die Verbreitung von Gleichstrom setzt und entsprechende Anlagen erbauen lässt, favorisiert Westinghouse den stabileren Wechselstrom und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Edison. Die patentrechtliche Situation scheint Westinghouse den Wind aus den Segeln zu nehmen, allerdings ist er nicht so schnell bereit aufzugeben, sondern versucht den Markt gerichtlich für sich zu öffnen. Edison, der sich der Schwächen seines Gleichstroms bewusst ist, beginnt daraufhin eine Schlammschlacht in aller Öffentlichkeit um den Rivalen zu diskreditieren und schreckt auch vor Lügen und Falschmeldungen nicht zurück, um seine Spitzenposition in der Liste visionärer Pioniere der Industrialisierung nicht zu gefährden. Doch dann lernt Westinghouse während einer Vorlesung einen früheren Mitarbeiter Edisons, Nikola Tesla, kennen, der den Stromkrieg zwischen den beiden Parteien mit seinen Ideen entscheidend beeinflussen soll…

Konditionen

Die Konditionen sind hinlänglich bekannt. Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum vergünstigten Preis von 1,99 Euro ausliehen. Danach verbleiben euch 30 Tage, den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch aus eurer Bibliothek entfernt.

4.2 / 5 ( 10 votes )

Ähnliche Beiträge