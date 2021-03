AirPods 3: Leak zeigt angebliche Bilder des neuen Modells

Die nächste Generation der AirPods ist offenbar nicht mehr weit von ihrem Marktstart entfernt. Neuerlich tauchten Leaks auf, die die AirPods 3 zeigen sollen. Diese werden wahrscheinlich den AirPods Pro recht ähnlich sehen, jedoch nicht über alle von deren Funktionen verfügen.

Apple wird in diesem Jahr wohl mehrere neue AirPods-Modelle auf den Markt bringen. Als erste neue Generation werden die sogenannten AirPods 3 erwartet. Diese könnte Apple bereits in der ersten Jahreshälfte vorstellen und ein Start schon in diesem Monat wäre denkbar.

Nun tauchten neulich Bilder auf, die die nächste AirPods-Generation zeigen sollen.

Sie wurden auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht und stammen aus chinesischen Quellen, die sie angeblich aus der Lieferkette Apples bezogen haben. Diese Leaks unterstreichen die aktuellen Vermutungen, wonach die AirPods 3 den aktuellen AirPods Pro recht ähnlich sein werden, was das Design betrifft.

AirPods Pro 2 starten ebenfalls noch 2021

Wie zuvor vermutet wurde, werden die AirPods 3 ebenfalls die Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden bieten können, die die aktuelle AirPods-Generation aufweist. Allerdings werden die AirPods 3 wohl ohne die aktive Geräuschunterdrückung erscheinen, die die AirPods Pro auszeichnet.

Unterdessen wird für 2021 auch ein Update für die AirPods Pro erwartet, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die AirPods Pro 2 sollen noch in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen, eine Verspätung ist aber durchaus möglich. Die AirPods 3 könnten indes bereits am 23. März vorgestellt werden, Apfellike.com berichtete. Für diesen Termin erwarten einige Quellen in China ein digitales Event von Apple.

