Gute Idee? Apple Maps warnt jetzt in Österreich, Belgien und weiteren Ländern vor Blitzern

Apple hat die Warnungen vor Blitzern in Apple Maps weiter ausgeweitet. Diese werden jetzt unter anderem auch in den Niederlanden angezeigt. Es ist unklar, ob und wann diese Funktion auch nach Deutschland kommen wird. Sollte Apple Maps grundsätzlich vor RADAR-Kontrollen warnen oder eher nicht?

Apple Maps stellt aktuell für Nutzer in verschiedenen weiteren Ländern eine neue Funktion bereit. Die Kartenanwendung von Apple warnt seit wenigen Tagen unter anderem auch in den Niederlanden vor stationären RADAR-Kontrollen durch Blitzer. Allerdings steht das Feature derzeit noch nicht allen Nutzern und offenbar auch nur in einigen ausgewählten Landesteilen zur Verfügung, wie eine niederländische Website unlängst gemeldet hat.

Darüber hinaus wurde die neue Funktion auch in Belgien, Österreich, Brasilien, Neuseeland und Schweden sowie Norwegen eingeführt.

Sollte Apple Maps RADAR-Fallen anzeigen?

Zuvor war diese Funktion bereits für Nutzer in den USA und Großbritannien sowie Irland bereitgestellt worden. Es hatte sich darüber hinaus in den letzten Monaten bereits abzuzeichnen begonnen, dass das Feature in iOS 14.5 auch für Nutzer in weiteren Ländern starten sollte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Es ist derzeit allerdings noch völlig offen, ob die Verfügbarkeit der RADAR-Warnungen in der aktuellen Form für Nutzer in den neu hinzugekommenen Ländern erhalten bleibt, wieder eingeschränkt oder noch ausgeweitet wird. Unklar ist auch, ob die Funktion nach Deutschland kommt. Sollte Apple die Warnungen vor Blitzern denn grundsätzlich einführen? Teilt eure Meinung!

Ähnliche Beiträge