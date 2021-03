Update für die AirPods Max löst wohl Batterieprobleme, bei euch auch?

Apples AirPods Max haben vor kurzem ein Update der Firmware erhalten. Diese Aktualisierung löst offenbar die weit verbreiteten Probleme mit über Nacht entleerten Akkus der Premium-Kopfhörer. Sind bei euch die Probleme mit dem Update ebenfalls behoben worden?

Anfang der Woche hat Apple ein Update für seine AirPods Max veröffentlicht, Apfellike.com berichtete. Seitdem wird das Update nach und nach an alle Besitzer der AirPods Max ausgeliefert. Die Aktualisierung wurde von Apple wie üblich mit keinen weiteren Ausführungen bedacht, doch nun treffen erste Berichte von Nutzern ein, die darauf schließen lassen, das Apple ein entscheidendes Problem der AirPods Max beseitigt hat.

Die Kopfhörer haben lange bei vielen Nutzern über Nacht den größten Teil ihrer Akkuladung verloren, wie wir in einer damaligen Meldung berichtet hatten. Dieses Problem wurde nun offenbar behoben. Auf Twitter sieht man inzwischen Berichte, wonach die AirPods Max nach dem Update auf die neue Firmwareversion über Nacht kein Prozent oder nur wenig Saft verloren hat.

AirPods Max battery usage in the Smart Case before and after the latest firmware update. I think they’ve fixed it. pic.twitter.com/upFLBw85Oq

— Guilherme Rambo (@_inside) March 12, 2021