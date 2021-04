iTunes Movie Mittwoch: Filmabend? – „Der geheime Garten“ für 1,99€ leihen

Wer gerne träumt, was wir in diesen Zeiten vielleicht mal öfter machen sollten, bietet sich der heutige iTunes Movie Mittwoch an. Der heutige Film erinnert uns daran, wie phantasievoll wir als Kinder waren. Schade, dass wir so etwas im Laufe der Zeit verlernen. Doch der heutige iTunes Movie Mittwoch versetzt uns ein kleines Stück in längst vergangene Tage.

Die in Indien lebende, 10-jährige Britin Mary Lennox wird, nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern, auf das tief in den Yorkshire Moors gelegene Landgut ihres Onkels Archibald geschickt. Weder der Onkel noch die Haushälterin interessieren sich für das Mädchen. Die Geheimnisse in dem großen Haus mit den verschlossenen Zimmern wecken schnell Marys Neugier. Sie erfährt von einem geheimen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten hat und macht sich auf die Suche. Aber was sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten! Gemeinsam mit ihrem kränklichen Cousin Colin und ihrem neugewonnen Freund Dickon entdeckt sie eine farbenprächtige und nahezu magische Welt, die nicht nur ihr eigenes Leben von Grund auf verändern wird…

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt Ihr anschließend 30 Tage Zeit, Euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus Eurer Bibliothek entfernt.

