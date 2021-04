Kommt Dienstag auch der Apple Pencil 3?

Kommt am kommenden Dienstag auch ein neuer Apple Pencil 3 auf den Markt? Entsprechende Spekulationen schießen seit kurzem erneut in den sozialen Medien ins Kraut. Über einen neuen Apple Pencil mit innovativen Features war in den letzten Wochen bereits einmal spekuliert worden.

Apple hält am kommenden Dienstag bekanntlich sein nächstes Event ab. Es ist Apples erste Veranstaltung im neuen Jahr und auch diese Keynote werden Kunden und Journalisten weltweit ausschließlich in digitaler Form verfolgen können. Grund dafür ist die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie, die noch immer größere Präsenzveranstaltungen unmöglich macht. Vorgestellt wird am Dienstag unter anderem mit aller größter Wahrscheinlichkeit ein neues iPad Pro. Dessen entschiedenste Neuerung dürfte das bereits lange erwartete Mini-LED-Display sein, das für mehr Kontrast und größere Helligkeit bei geringerem Energieverbrauch sorgen soll. Doch zum neuen iPad Pro gibt es vielleicht auch ein neues Zubehör.

Kommt am Dienstag auch der Apple Pencil 3?

Die Rede ist vom Apple Pencil der dritten Generation. In chinesischen sozialen Medien waren zuletzt verschiedentlich Gerüchte dahingehend aufgetaucht, dass Apple am kommenden Dienstag den Apple Pencil 3 vorstellen könnte. Verbreitet wurden sie von einem bekannteren Leaker, der in der Vergangenheit bereits treffende Leaks zu kommenden Apple-Produkten lanciert hatte.

Zudem war vor einigen Wochen bereits an anderer Stelle auch in Bildern über einen neuen Apple Pencil 3 spekuliert worden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Darin hatte sich unter anderem eine minimal überarbeitete Spitze angedeutet. In einem früheren Patent hatte Apple sich die Technologie zur Adaption von Farben aus der Umgebung des Nutzers gesichert, Apfellike.com berichtete. Was Apple für die Keynote im Gepäck hat, zeigt sich indes in wenigen Tagen.

