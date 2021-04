Welche iPhone 13-Modelle bekommen 120 Hz und LTPO-Displays?

Das iPhone 13 wird vermutlich erstmals auf ein Display setzen, das auf der LTPO-Technik basiert. Sie ist unter anderem die Voraussetzung dafür, dass eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz realisiert werden kann. Apple wurde zuletzt allerdings nachgesagt, nur einem der kommenden vier Modelle des iPhone 13 dieses neue Display spendieren zu wollen. Ein Analyst beschwichtigt die aufgekommenen Sorgen der Kunden allerdings.

Apple wird im iPhone 13 wohl erstmals ein LTPO-Display zum Einsatz bringen. Hierfür hat das Unternehmen dem Vernehmen nach bereits die beiden größten Zulieferer für OLEDs LG Display und Samsung Display beauftragt, ausreichende Kapazitäten zu schaffen, die Fertiger rüsten offenbar aktuell gerade ihre Produktionslinien um.

Nun wurde zuletzt indes spekuliert, Apple werde nur einem der neuen iPhone 13-Modelle ein LTPO-Display einbauen. Der Analyst der Displaybranche Ross Young tritt diesen Gerüchten aus Industriekreisen aber nun entgegen.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax!

