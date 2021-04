Kommen Dienstag doch schon neue iMacs?

Kommen am Dienstag doch neue iMacs? Jüngst tauchten Leaks auf Twitter auf, die andeuten sollen, dass Apple am kommenden Dienstag überraschend doch neue Desktop-Macs vorstellen könnte. Allerdings sind sie höchst spekulativ und zuvor war auch nichts in dieser Richtung vermutet worden.

Wird Apple am kommenden Dienstag doch neue iMacs vorstellen?

Ein jüngst verbreiteter Leak scheint genau dies andeuten zu wollen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat ein bekannter Leaker seinen Träumen um mögliche neue iMacs Ausdruck verliehen. Darin bezieht er sich auf die Farben in der Einladung zum Spring-Event, die einen Zusammenhang mit neuen iMacs andeuten könnten.

Allerdings wurde zuletzt vermutet, Apple werde erst später im Jahr neue iMacs vorstellen, möglicherweise erst im Herbst.

Am Dienstag kommt das neue iPad Pro

Die neuen iMacs sollen dem Vernehmen nach mit einem komplett überarbeiteten und weitgehend randlosen Design erscheinen. Zudem wird Apple in ihnen wohl neue Prozessoren der Apple Silicon-Plattform zum Einsatz bringen, Apfellike.com berichtete.

Am kommenden Dienstag wird indes mit ziemlicher Sicherheit das neue iPad Pro vorgestellt, das über ein neues Mini-LED-Display verfügt. Darüber hinaus könnte Apple auch einen neuen Apple Pencil vorstellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Es gab hierzu in der jüngeren VErgangenheit bereits wiederholte Leaks. Es gibt zudem auch ein Video, das diese Spekulation stützt.

