Apple Music HiFi voraus? Musik-App kündigt große Neuerung an

Apple Music kündigt eine größere Neuerung für seine N Nutzer an. Im Entdecken-Bereich der Musik-App unter iOS wird auf eine ganz neue Dimension der Musik hingewiesen. Dabei dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um ein bereits erwartetes Apple Music-HiFi-Abo handeln.

Apple kündigt eine größere Neuerung für Apple Music an: Seit gestern ab dem späten Abend deutscher Zeit findet sich ein entsprechender Hinweis in der Musik-App. Er ist in der Ansicht des Entdecken-Reiters prominent platziert. Apple verspricht hierin eine ganz neue Dimension von Musik und deutet grundlegende Änderungen an.

Dabei ist ziemlich klar, worum es hierbei geht, nur der Zeitrahmen ist noch nicht so klar, die Neuerungen dürften aber schon bald starten.

Apple Music HiFi wird wohl schon länger vorbereitet

Vor einigen Wochen bereits tauchten erste Hinweise darauf auf, dass Apple eine HiFi-Version von Apple Music in der Planung hat, wie wir in einer früheren Meldung bereits berichtet hatten. Diese Hinweise gelangten zuerst aus Branchenkreisen in die Gerüchteküche. Später dann fanden sich auch Andeutungen darauf im Code von iOS 14.6 Beta-Versionen. Hier wurde auch die Möglichkeit angerissen, Apple könnte die HiFi-Inhalte nur für Besitzer spezieller Kopfhörer wie einigen AirPods-Modellen zur Verfügung stellen, Apfellike.com berichtete. Nähere Details hierzu gibt es noch nicht. Ein möglicher Start soll dem Vernehmen nach bereits für morgen geplant sein. Gemeinsam mit Apple Music HiFi sollen angeblich auch die AirPods 3 vorgestellt werden, noch ist das allerdings eine eher wilde Spekulation.

