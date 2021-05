Video: AirPods 3-Kopie soll neues Design demonstrieren

Ein neues Video zeigt, wie die AirPods 3 aussehen könnten: Darin ist eine Nachahmung zu sehen, die dem Design ähnelt, das wir aktuell bei den neuen AirPods der dritten Generation erwarten. Diese werden wohl im Herbst auf den Markt kommen.

Die Spekulationen um die neuen AirPods 3 sind in den letzten Wochen ein wenig abgeflaut, nachdem Apple die neuen Kopfhörernicht wie zuvor lange erwartet, im Rahmen seiner Spring-Keynote präsentiert hatte. Nun greift ein bekannter YouTuber dieses Thema wieder auf.

In einem neuen Video packt er Kopfhörer aus, die in etwa so aussehen, wie wir uns aktuell die AirPods 3 vorstellen. Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine Nachahmung, von denen es bereits zahlreiche im Netz bei verschiedenen asiatischen Versendern zu kaufen gibt. Sie entsprechen dem Design, was derzeit in der Gerüchteküche für die AirPods 3 angenommen wird. Diese Fake-AirPods können teils auch gefährliche Nebenwirkungen haben, Apfellike.com berichtete.

Die AirPods 3 werden in etwa wie die AirPods Pro aussehen, aber teurer sein

Danach ist davon auszugehen, dass Apple die AirPods 3 in etwa im Design der AirPods Pro auf den Markt bringen wird. Entsprechende Leaks hatte es auch schon vor einigen Wochen gegeben, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Allerdings werden den AirPods 3 einige ihrer Komfortfunktionen fehlen. So werden sie wohl nicht mit einer aktiven Geräuschunterdrückung erscheinen, auf auf einen Transparenzmodus werden Nutzer wohl verzichten müssen.

Ob es austauschbare Ohraufsätze für eine individuellere Anpassung ans eigene Ohr geben wird, wie bei den AirPods Pro, ist nicht bekannt. Derzeit wird mit einem Marktstart der AirPods 3 im Herbst aufgrund der sich immer wieder zuspitzenden weltweiten Halbleiterkrise gerechnet.

