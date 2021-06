Filmabend? iTunes Movie Mittwoch: „Honest Thief“ für 1,99 Euro ausleihen

Die Vorfreude auf die kommende Woche, in der Apple die WWDC 2021 abhalten wird, steigt an und um sich etwas abzulenken, gibt es heute den iTunes Movie Mittwoch. Liam Neeson spielt in diesem Actionthriller die Hauptrolle, wo er als Dieb plötzlich seine ehrliche Seite an sich entdeckt – der Liebe wegen.

Tom, ein seit Jahren gesuchter „Gentleman-Banktresorknacker“, hat sich in die hübsche, ahnungslose Annie verliebt und beschlossen, seine kriminelle Karriere zu beenden. Als er sich der Polizei stellen will, wird er von zwei korrupten FBI-Agenten hintergangen, welche es auf seine unangetastete Millionen-Beute abgesehen haben und deshalb Tom den Mord an einem Kollegen in die Schuhe schieben. Da sinnt der Ex-Marine Tom auf Rache…

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

