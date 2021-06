HomePod Mini bald in Österreich: Nutzung als Lautsprecher des Apple TV 4K kommt

Im Zuge der WWDC 2021 hat Apple auch einige kleineren Neuerungen für den HomePod Mini und das Apple TV 4K angekündigt. Der kleine Lautsprecher kann jetzt auch bald in Österreich und weiteren Ländern gekauft worden. Zudem wird das Zusammenspiel mit dem Apple TV verbessert.

Apple hat im Rahmen der heutigen Keynote zur WWDC 2021 noch weitere kleinere Neuerungen in Zusammenhang mit tvOS und dem Apple TV sowie dem HomePod angekündigt. Der HomePod Mini wird auch bald in weiteren Ländern erhältlich sein, hierzu zählt etwa auch Österreich.

Daneben startet die kleine Kugel mit Siri auch in Irland und Neuseeland. Der Verkauf des HomePod Mini in den drei neuen Märkten werde laut Apple später in diesem Monat anlaufen.

Der HomePod Mini kann als Lautsprecher des Apple TV dienen

Weiterhin neu ist, dass der HomePod Mini nun auch als Lautsprecher für das Apple TV 4K genutzt werden kann. Diese neue Funktion werde Apple im Laufe des Jahres für die Nutzer bereitstellen, erklärte Apple heute. Der originale größere HomePod war vor einigen Monaten von Apple abgekündigt worden, das Modell wird derzeit überall dort, wo es noch Lagerbestände gibt, abverkauft.

Das Feature wird im Rahmen von tvOS 15 verfügbar gemacht werden, ein eher überschaubares Update für die TV-Box von Apple. tvOS 15 kann ebenfalls ab Herbst von allen Nutzern kostenlos installiert werden. In einer weiteren Meldung hatten wir über das ebenfalls heute vorgestellte iOS 15 und seine Neuerungen berichtet.

