Leak soll neues iPhone 13 Pro mit größerer Kamera zeigen

Apple wird seinem neuen iPhone 13 wohl abermals einige Verbesserungen der Kamera verpassen. Wie diese sich im Design des neuen Top-Modells niederschlagen könnten, zeigt nun ein neuer Leak. Apple wird das iPhone 13 wohl im kommenden Monat in seinen mutmaßlich wieder vier Varianten in den Handel bringen.

Apple wird seinem neuen iPhone 13 wohl erneut vor allem Verbesserungen der Kameras mitgeben. Auch wenn der ganz große Sprung vor allem mit Blick auf einen erheblich verbesserten optischen Zoom wohl erst frühestens kommendes Jahr zu erwarten ist, wird sich auch dieses Jahr wohl schon ein wenig tun. Wie die Verbesserungen der Kamera im iPhone 13 aussehen könnten, haben wir unter anderem in dieser Meldung für euch zusammengefasst.

Nun sind neue Leaks im Netz aufgetaucht. Sie wurden von einem der weniger bekannten Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021