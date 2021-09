Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive arbeitet jetzt für Ferrari

Jony Ive wird in Zukunft auch für Ferrari arbeiten: Der ehemalige Designchef von Apple werde seine unvergleichliche Kreativität in den Dienst des Luxus-Autobauers stellen, erklärte das Unternehmen zuletzt. Ive hatte Apple 2019 verlassen und auch einige Mitarbeiter mitgenommen.

Jony Ive hat einen neuen Großkunden für sich gewinnen können. Der Designer wird in Zukunft auch für Ferrari tätig sein, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Unternehmensinformationen.

Jony Ive und sein Designstudio LoveFrom werde n ihre unvergleichliche Kreativität und Erfahrung in den Dienst der Marke Ferrari und ihrem einzigartigen Talent und Performance stellen, hieß es in einer Stellungnahme von Ferrari, das aktuell zur italienischen Beteiligungsgesellschaft Exor gehört. Diese hatte in den letzten Jahren ihre Engagements in zahlreichen Unternehmungen mit Kunden im Premium-Segment ausgebaut.

Jony Ive soll Ferrari flotter machen

Was genau Ive bei Ferrari tun wird, ist nicht bekannt. Das war auch schon so, als der ehemalige Designer von Apple einen Großauftrag des Wohnraumvermittlers Airbnb angenommen hatte. In beiden Fällen wurde nicht klar, woran Ive für die neuen Kunden arbeitete.

Als er Apple nach langen Jahren der Tätigkeit als Chief Design Officer verließ, folgten ihm nach einigen Monaten insgesamt vier führende Mitarbeiter seines Designteams nach. Dem Vernehmen nach hatten Ive und Apple sich hinsichtlich der Arbeit am Design der Produkte des Unternehmens schon vor Jahren entfremdet. Ive hatte vor seinem Weggang von Apple schon lange keine entscheidenden Akzente mehr zur Mitgestaltung eines Produkts von Apple gesetzt, heißt es. Dennoch führt sein neues Studio seinen ehemaligen Arbeitgeber nach wie vor als einen der wichtigsten Kunden

