iPhone 13: Entsperrung per Apple Watch soll durch Update wieder funktionieren

Das iPhone 13 lässt sich aktuell nicht mehr mit der Apple Watch entsperren, wenn der Besitzer eine Maske tragen muss: Diese Funktion war von Apple im April 2021 eingeführt worden, doch zuletzt versagte sie ihren Dienst. Dieser ärgerliche Fehler wird von Apple bald behoben werden, stellte das Unternehmen in Aussicht.

Apple wird einen ärgerlichen Bug beheben, der sich zuletzt in Zusammenhang mit dem neuen iPhone 13 gezeigt hatte. Besitzer dieses neuen Smartphones von Apple, das seit vergangenen Freitag in den Apple Retail Stores und weiteren Läden des stationären Handels erstanden werden kann, können ihr iPhone 13 nicht mehr entsperren, indem sie eine Apple Watch nutzen, sofern sie aufgrund der Corona-Maßnahmen eine Maske tragen müssen.

Hintergrund dieser Funktion ist die Tatsache, dass Apple in seinen aktuellen iPhones keinen Fingerabdruckleser verbaut. Masken verhindern allerdings die Entsperrung per Gesichtserkennung. Apples Lösung war es, hierzu die Verbindung zu einer entsperrten Apple Watch zu nutzen, die mit der selben Apple-ID gekoppelt ist wie das iPhone des Nutzers.

Ein Update soll das Problem lösen

Allerdings funktioniert dieses Feature nicht mehr an den neuen Modellen des iPhone 13, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple erklärte allerdings in einem entsprechenden Supportdokument, man werde diese Problematik durch ein Update beheben. Diese Aktualisierung dürfte in der nächsten Zeit an alle Nutzer verteilt werden, andernfalls hätte Apple ein solches Patch nicht für die Anwender in Aussicht gestellt.

Wann genau die Funktionalität wiederhergestellt wird, ist allerdings nicht klar.

Ähnliche Beiträge