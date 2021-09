iPhone 13: A15-Chip dürfte Android-Konkurrenz abhängen

Der A15 im iPhone 13 dürfte wiederum die Konkurrenz im Android-Lager deklassieren: Der neue Chip ist noch einmal deutlich schneller als der aktuelle A14 Bionic im iPhone 12, der wiederum die meisten Android-Smartphones lange hinter sich ließ, das zeigt ein neues Benchmark.

Apples neuer A15-Prozessor wird wohl abermals ein Schreckgespenst für die Konkurrenz aus dem Android-Lager: Der neue Chip wird in das iPhone 13 verbaut, dessen mutmaßlich vier Versionen am kommenden Dienstag vorgestellt werden, wie wir heute früher am Abend in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2) Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB — Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021

Der A15 wird dabei rund 13,6% schneller rechnen als der aktuelle A14 Bionic, das zeigt ein frühes Benchmark, dessen Ergebnisse auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde. Es wurde mit dem Tool Manhattan 3.1 erstellt.

Werte noch nicht uneingeschränkt belastbar

Hier erzielte der mutmaßliche A15 einen Wert von 198 FPS im ersten Durchlauf. In der zweiten Runde wurde der Chip zwar deutlich gedrosselt, diesen Umstand sollte man jedoch nicht falsch einordnen. Bei diesem Benchmark dürfte es sich um einen Lauf gehandelt haben, der auf einem Vorseriengerät und mit einer Beta von iOS 15 durchgeführt wurde. Es steht zu vermuten, dass die Modelle des iPhone 13 mit der stabilen Version von iOS 15 ihren Takt nicht so rasch drosseln.

Apple lässt den A15 abermals exklusiv bei TSMC fertigen, der asiatische Auftragsfertiger hat in den letzten Jahren alle Top-Prozessoren für den iPhone-Konzern produziert. Hieran dürfte sich in den nächsten Jahren nichts grundlegendes ändern.

