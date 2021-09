iTunes Movie Mittwoch: „City of Lies“ für 1,99 Euro

Die USA sind nicht gerade arm an aufsehenerregenden Mordfällen, die sich dabei durch nahezu alle Jahrzehnte und Gesellschaftsschichten ziehen. Dies gilt selbstverständlich auch für das Musikbusiness und hier besonders für das Genre Hip-Hop. In den 90ern steuerte der Kampf zwischen East- und Westcoast mit den Morden an Tupac Shakur und Notorious B.I.B auf einen erbitterten wie ebenso tragischen Höhepunkt zu. Wirklich aufgeklärt sind beide Morde bis heute nicht, was also Steilvorlage für Hollywood-Verfilmungen ist. Und damit kommen wir zum iTunes Movie Mittwoch.

City of Lies

Los Angeles in den 90er Jahren: Der hoch angesehene LAPD-Detective Russell Poole soll den Mord an der weltberühmten Rap-Größe Biggie Smalls, auch bekannt als Notorious B.I.G., aufklären. Smalls wurde aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen, nur wenige Monate, nachdem sein Erzrivale Tupac Shakur das gleiche Schicksal erlitten hatte. Doch auch Jahre später sind die Fälle nicht aufgeklärt. Da bekommt Poole unverhofft Hilfe durch den Investigativ-Journalisten Jack Jackson. Die beiden rollen den Fall neu auf und kommen dabei einer Verschwörung auf die Spur … Superstar Johnny Depp und Oscar®-Preisträger Forest Whitaker (DER LETZTE KÖNIG VON SCHOTTLAND) überzeugen in diesem spannenden True Crime-Thriller unter der Regie von Genre-Spezialist Brad Furman (DER MANDANT). Wer steckt hinter einem der legendärsten ungeklärten Mordfälle der jüngeren US-amerikanischen Geschichte?

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

