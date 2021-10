iTunes-Karten aktuell mit 15% Bonus online und offline

Auch in dieser Woche können Apple-Kunden wieder einen kleinen Bonus bei der Aufladung ihres iTunes-Kontos mitnehmen. Eingeräumt werden die üblichen 15% und die Aktion läuft noch bis Ende der Woche. Auch online könnt ihr die iTunes-Karten erwerben, der Code wird euch dann per E-Mail zugeschickt.

Apple-Kunden können auch in dieser Woche wieder einen kleinen Bonus mitnehmen, wenn sie ihr iTunes-Konto aufladen. Es werden hier die üblichen 15% eingeräumt, wenn ihr euer Konto aufladet. Diese erhaltet ihr bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro.

Bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 50 Euro erhaltet ihr somit also einen Bonus in der Höhe von 7,5 Euro. Wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 100 Euro aufladet, liegt der Bonus schon bei 15 Euro. Das entspricht etwa einem Monat Apple Music für die ganze Familie oder dem entsprechenden Rabatt auf die Buchung weiterer Abos wie Netflix oder Apple One.

Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche, so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion läuft noch bis einschließlich Samstag in allen Filialen der Supermarktkette Penny und noch bis Sonntag auch online, wenn ihr die Karten hier erwerbt. Eingelöst werden müssen sie bis zum 14. November, um den Bonus zu erhalten. Auch wenn ihr in der Filiale kauft, solltet ihr vor dem Kauf an der Kasse auf jeden Fall noch einmal fragen, ob die Aktion in eurer Filiale auch noch angeboten wird.

