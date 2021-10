Monterey: Safari bringt Favoritenleiste wieder an alten Platz zurück

Das neue Design von Safari am Mac kommt bei vielen Nutzern nicht sonderlich gut an: Apple hat darauf reagiert und immer mehr der vorgenommenen Änderungen wieder zurückgedreht. Die jüngste Beta setzt diese Entwicklung fort und hat nun auch die Favoritenleiste wieder dorthin zurück verschoben, wo sie zuvor platziert war.

Apple hat eine weitere Änderung in Safari vorgenommen, mit der der Browser wieder zu seinem früheren Erscheinungsbild zurückfindet. Diese betrifft die Position der Favoritenleiste. Diese war mit der initialen Vorstellung von macOS Monterey unter die Tab-Bar gewandert, was viele Nutzer nicht wenig verstört hatte. Nun ist sie wieder an ihren üblichen Platz oberhalb der Tabs und unter die URL-Leiste zurückgekehrt.

So some Safari on macOS Monterey news… they moved the Favorites Bar back up where it belongs. Apple really is still tweaking Mac Safari…https://t.co/QavSZnsQe5 pic.twitter.com/n3qpQuD2nD — Jason Snell (@jsnell) October 13, 2021

Apple hat diesen Schritt mit der jüngsten Beta 10 von macOS Monterey getan, ebenso am iPad, wo aktuell die Beta 4 von iPadOS 15.1 aktuell ist, wie von aufmerksamen Beobachtern entdeckt worden war.

Safari 15 gefällt vielen Nutzern nicht

Dies ist nicht die erste Änderung in Safari 15, die Apple wieder zurückgenommen hat. Prominentestes Beispiel ist wohl die Adressleiste in iOS, die zuvor an den unteren Bildschirmrand versetzt worden war, was umgehend zum Mega-Aufreger in der Nutzerschaft wurde. Apple reagierte im Verlauf des Beta-Zyklus darauf und hat inzwischen die Möglichkeit eingeräumt, die Adressleiste wahlweise kurzfristig oder dauerhaft wieder oben zu platzieren, wo Nutzer sie seit eh und je vorgefunden haben.

