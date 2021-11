Nach Beats Fit Pro-Start: Beats Solo Pro und Powerbeats werden abgekündigt

Apple mistet bei seinen Kopfhörern aus: Nachdem zuletzt die neuen Beats Fit Pro eingeführt wurden – wenn auch noch nicht bei uns – fliegen einige alte Modelle aus dem Lineup. Sie haben teilweise auch schon einige Jahre auf dem Buckel.

Apple bereinigt sein Portfolio an TWS-Kopfhörern. Das Unternehmen hat zuletzt den Verkauf mehrerer Produkte seiner Beats-Familie eingestellt, wie zunächst von aufmerksamen Beobachtern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bemerkt worden war.

Apple has removed the Beats EP, Beats Solo Pro and Powerbeats 3 headphones from the Apple Online Store. This happened a few hours after the presentation of the Beats Fit Pro wireless headphones.

— Yaroslav Gavrilov  (@appletester_rus) November 1, 2021