Bald verfügbar: Impfzertifikat am iPhone per Kamera-App in die Wallet importieren

Apple führt mit iOS 15.4 eine neue Funktion ein, die im Alltag praktisch sein könnte. Bald könnt ihr euer Impfzertifikat auch hier bei uns einfach per iPhone-Kamera in die Wallet importieren. Das ist zwar aktuell schon möglich, jedoch nur auf Umwegen über Dritt-Apps.

Apple führt bald auch bei uns eine Funktion ein, die iOS in anderen Ländern bereits unterstützt. Nutzer können in Zukunft ihr digitales Impfzertifikat der EU auch direkt am iPhone in die Wallet-App importieren. Das ist auch aktuell bereits möglich, allerdings nur auf Umwegen.

So bieten verschiedene Dritt-apps die Möglichkeit, diverse Dokumente, darunter auch Impfzertifikate, in die Wallet-App zu importieren, ob das im Einzelfall immer ohne Datenschutzprobleme abgeht, bleibt offen. Dieses Feature ist bald auch ein Bestandteil der Kamera-App.

Apple bereitet Zertifikatimport per Kamera-App vor

Ab iOS 15.4 können Nutzer ein digitales Impfzertifikat der EU einfach per Kamera-App des iPhones importieren. Hierzu muss nur der QR-Code mit der Kamera gescannt werden, ganz so, wie wenn ein beliebiger anderer QR-Code gescannt wird. Im Anschluss öffnet sich dann ein Dialog, in dem das Zertifikat ins Wallet oder die Health-App geladen werden kann.

Apple hat zu diesem Thema auch bereits ein Supportdokument veröffentlicht. Das Update auf iOS 15.4 wird im Frühling erwartet, die neue Version steckt derzeit noch in der frühen Beta.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Apple mit dem Update auf iOS 15.4 auch die Nutzung von Face ID mit Maske unterstützen wird.

Ähnliche Beiträge