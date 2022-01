Kommt der neue Apple-Bildschirm zur Hälfte des Preises des Pro Display XDR?

Viele Nutzer warten bereits länger auf ein neues externes Display von Apple. Diese Hoffnung könnte sich in diesem Jahr erfüllen. Der bekannte Redakteur Mark Gurman rechnet über dies mit einem Bildschirm, der deutlich günstiger ausfallen soll als das aktuell erhältliche Pro Display XDR.

Apple hatte in der Vergangenheit lange Zeit externe Bildschirme im Angebot. Doch zuletzt waren die Ultrafine-Displays von LG nicht mehr zeitgemäß, der Nachfolger wiederum, das Pro Display XDR, adressiert schon mit dem Preis nur die aller wenigsten Anwender mit hochgradig professionellen Ansprüchen. Doch in Zukunft könnte es wieder günstigere Monitore von Apple geben, das vermutet der Redakteur Mark Gurman. In der jüngsten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters prognostiziert er, dass Apple eher früher oder später einen neuen externen Bildschirm vorstellen werde.

Wird das neue Apple-Display deutlich günstiger als das Pro Display XDR?

Dieser Monitor soll allerdings seiner Einschätzung nach ganz andere Käufergruppen ansprechen. Apple werde diesen Bildschirm möglicherweise für die Hälfte des Preises des Pro Display XDR anbieten, so Gurman. Für diesen Preis wäre der Bildschirm wohl auch für Käufer des neuen iMac attraktiv, der mit apple Silicon-Chip auch für dieses Jahr erwartet wird, Apfellike.com berichtete. Denkbar wäre, dass Apple beide Produkte in einem Zug vorstellt, ein vorstellbarer Termin wäre eine März-Keynote, zumal der neue iMac Gerüchten nach bereits in die Vorblase der Massenproduktion gestartet ist, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Angeblich soll das neue Display auch einen leistungsfähigen Chip aus der A-Serie integriert haben. Wozu dieser genutzt werden soll, ist allerdings noch abzuwarten.

