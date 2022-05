iPhone 14 Pro / Max: Display wird etwas größer

Das iPhone 14 wird wohl einige Designänderungen mit sich bringen. Diese beschränken sich allerdings in der Hauptsache auf das iPhone 14 Pro und dessen großen Bruder. Hier wird Apple die Displays minimal wachsen lassen können, möglich wird das durch den Verzicht auf die Notch. Für den Nutzer ergeben sich hieraus aber wohl keine größeren Änderungen.

Apple wird das iPhone 14 Pro wohl einigen Designänderungen unterziehen. Diese werden für den Kunden vor allem durch die Tatsache ersichtlich sein, dass die Notch wegfällt. Sie prägte alle neuen Top-iPhones seit Einführung des iPhone X im Jahr 2017 und das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max werden sie wohl nicht mehr aufweisen.

An ihre Stelle soll ein sogenanntes Pill + Hole-Design treten, wie so etwas aussehen könnte, haben wir anhand von Renderings etwa in dieser Meldung berichtet.

Das iPhone 14 Pro-Display wird größer

Durch diese Tatsache wird es auch möglich, das Display des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro minimal höher ausfallen zu lassen, darauf hat nun der bekannte Displayanalyst Ross Young von DSCC aufmerksam gemacht.

iPhone 13 Pro – 6.06″

iPhone 14 Pro – 6.12″

iPhone 13 Pro Max – 6.68″

iPhone 14 Pro Max – 6.69″ Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels.

Er geht davon aus, dass das Display des iPhone 14 Pro eine Diagonale von 6,12 Zoll aufweisen wird, die Diagonale des iPhone 14 Pro Max werde 6,69 Zoll betragen, schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Das wäre allerdings nur eine winzige Änderung im Vergleich zum aktuellen Modell. Eine Überarbeitung der Oberfläche von iOS werde es daher wohl nicht geben, auch die Akkustandsanzeige wird es wohl nicht zurück in die Statusleiste schaffen. Das iPhone 14-Lineup wird im Herbst in wiederum vier Versionen erwartet, ein iPhone 14 Mini wird es wie in früheren Meldungen berichtet mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht geben.

