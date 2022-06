Hifi-HomePod 2023? Neue Hoffnung auf neuen Smart Speaker

Apple hat aktuell nur einen HomePod im Angebot: DAs könnte sich aber im kommenden Jahr ändern. Und der neue HomePod ist vielleicht wieder eher ein Lautsprecher, der auch Hifi-Freunde anspricht – ganz anders als der HomePod Mini.

Apples Angebot an Smart Speakern ist aktuell sehr übersichtlich: Nur den HomePod Mini gibt es. Von ihm können Käufer sich allerdings keine klanglichen Höhenflüge erwarten. Er wird von den meisten höherwertigen Produkten aus der Echo- oder Nest-Reihe locker ausgepunktet. Ganz anders verhielt es sich mit dem Original-HomePod.

Ihm bescheinigten Tester und Käufer häufig einen hervorragenden Klang. Diese Kunden dürfte es freuen, dass Apple bald wieder einen HomePod mit Fokus auf den Sound anbieten könnte.

Kommt ein neuer HomePod mit Hifi-Qualitäten 2023?

Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg schätzt in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, dass Apple im kommenden Jahr wieder einen neuen HomePod bringen wird. Das Gerät, das bei Apple intern unter der Bezeichnung „B620“ laufen soll, werde sich klanglich wieder stärker am originalen HomePod orientieren, der seit einem Jahr nicht mehr verkauft wird, so Gurman.

Angetrieben werden soll er vom S8-Chip, dem Prozessor der kommenden Apple Watch. Dieser ist technisch allerdings wohl auf dem Stand von 2020, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der originale HomePod läuft mit dem A8, während im HomePod Mini der S5-Chip steckt, den Apple der Apple Watch Series 5 eingebaut hatte, die im Jahr 2019 auf den Markt kam.

Dass ein neuer HomePod bei Apple in Arbeit ist, hatten wir schon in einer früheren Meldung berichtet: iOS 16 gibt in der Beta entsprechende Hinweise.

