Tim Cook: Apple arbeitet an spannenden AR-Produkten

Apples Tim Cook gibt erneut mysteriöse Äußerungen zu kommenden AR-Produkten von sich. Das erste Mixed Reality-Headset von Apple lässt weiter auf sich warten und so sah sich der CEO womöglich bemüßigt, die Neugier der Nutzer ein wenig anzustacheln.

AR sei mit das aufregendste, an dem Apple je gearbeitet hat: So oder so ähnlich ließ sich Applechef Tim Cook immer wieder vernehmen. Jüngstes Glied der Kette ist eine Äußerung, die er im Rahmen eines Interviews mit China Daily fallen gelassen hat. Darin sagt Cook, er könnte kaum aufgeregter sein, wenn es um AR-Produkte und das geht, was Apple damit an neuen Möglichkeiten schaffen könnte.

Tim Cook: Kunden sollen noch ein wenig Geduld haben

Cook erklärte weiter, Apple habe spannende Dinge vor. Kunden sollten noch ein wenig Geduld zeigen, dann würden sie schon herausfinden, was Apple zu bieten habe.

Schon jetzt seien rund 14.000 AR-Apps im App Store, damit meint Cook Anwendungen, die auf die Schnittstellensammlung ARKit setzen. Diese werden derzeit schon von Millionen Nutzern verwendet, so Cook weiter.

An dieser Stelle unsere Frage an euch: Nutzt ihr derzeit schon AR-basierte Apps und wenn ja, welche?

Apple wird frühestens Mitte kommenden Jahres eine erste MR-Brille vorstellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Eine AR-Brille für unterwegs kommt frühestens in zwei Jahren auf den Markt, Apfellike.com berichtete. Diese soll parallel zur zweiten Generation des MR-Headsets erscheinen.

