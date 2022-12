Abgestürzt und kein Empfang: iPhone 14-Unfallerkennung und Satellitennotruf retten Autofahrer

Apples neues Feature des Satellitennotrufs hat offenbar erneut einigen Menschen das Leben gerettet. Die Insassen eines Autos konnten über die Funktion um Hilfe rufen, nachdem sie über 100 Meter in eine Schlucht gestürzt waren. Dort hatten sie keinen Mobilfunkempfang.

Apple hat mit dem iPhone 14 einige neue Funktionen eingeführt, die Menschen in gefährlichen Situationen das Leben retten können. Dazu zählen die Unfallerkennung und der Notruf per Satellit in Form einer Textnachricht. Diese beiden Features arbeiteten zusammen und halfen so, den Insassen eines abgestürzten Fahrzeugs Hilfe zu bringen, wie das kalifornische Montrose Search & Rescue Team auf Twitter berichtete.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V

Kein Empfang in tiefer Schlucht

Nachdem das Fahrzeug der Verunglückten von der Straße abgekommen und über 100 Meter in eine Schlucht gestürzt war, sprach die Unfallerkennung des iPhone 14 eines der Insassen an und erkannte einen Unfall. Allerdings gibt es am Grund der Schlucht keinen Mobilfunkempfang, daher leitete das iPhone die Insassen durch den Dialog für einen Notruf per Satellit. Dieser wird in Form einer Textnachricht ausgelöst und erreichte die nächstgelegene Polizeistation.

Aufgrund der schwer erreichbaren Lage der Unfallbeteiligten wurden die Fahrzeuginsassen per Hubschrauber gerettet. Dies ist bereits der zweite dokumentierte Fall, in dem die neuen Notruffunktionen Menschen in Not halfen, zuvor konnte ein im Schnee gestrandeter Mann in Alaska auf diesem Wege um Hilfe rufen, wie ihr hier nachlesen könnt.

Der Satellitennotruf des iPhone 14 ist inzwischen auch in Deutschland verfügbar. Für einen Zeitraum von zwei Jahren ist die Funktion kostenlos nutzbar. Wie viel sie im Anschluss kosten wird, ist nicht bekannt.