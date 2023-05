iOS 17 soll eure Gefühle erkennen und Medizinunterlagen besser präsentieren

Apple legt seinen Fokus schon seit Jahren sehr auf die Themen Gesundheit und Fitness. iOS 17 soll dieser Ausrichtung Rechnung tragen. Neue Features sollen dem Nutzer helfen, seine Gesundheit besser zu managen und auch beim Stimmungsmanagement helfen.

Apple plant offenbar, dem Nutzer unter iOS 17 noch umfassender bei der Optimierung der eigenen Gesundheit zu helfen. Die Health-App werde mehr Fläche zur Anzeige medizinischer Daten wie Rezepten oder Untersuchungsergebnissen bereitstellen, sofern diese digital verfügbar sind. Was in den USA schon weiter verbreitet ist, findet in deutschen Kliniken und Praxen indes noch eher selten statt.

Doch Apples Pläne gehen noch ein wenig weiter und hier wird es dann spätestens ein wenig abenteuerlich.

Das iPhone soll erkennen, wie es euch geht

Denn iOS 17 soll auch einen sogenannten Emotionen-Tracker erhalten, so Mark Gurman von Bloomberg. Dieser soll anhand verschiedener Indikatoren wie Stimme und Eingabeweise erkennen, wie es euch geht. Der Anwender soll auch Fragen zu seinem Tag beantworten können. Der Tracker liefert daraufhin nach einer gewissen Zeit Trends und statistische Daten.

Diese Daten sollen indes alle lokal auf dem Gerät verarbeitet werden, heißt es. Es ist nicht klar, ob diese Funktionen von Anfang an verfügbar sein werden. Jedenfalls aber sollen sie unabhängig von der Einführung der geplanten neuen Journal-App kommen, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. iOS 17 wird wohl am 04. Nun auf der WWDC 2023 erstmals der interessierten Öffentlichkeit präsentiert und startet im Anschluss in eine mehrmonatige Beta.