Autonomes Fahren: Testet Apple hier für sein eigenes Auto?

Auf Aufnahmen von Satelliten in Arizona ist ein riesiges Testgelände zu erkennen, das in der Vergangenheit Eigentum von Chrysler war. Die Vermutung des amerikanischen Automagazins Car and Driver liegt nahe, dass Apple dieses Testgelände nun nutzt. Ein Bild könnte nun Testfahrzeuge zeigen, die Daten für das erste Apple Car aufzeichnen könnten.

Es wird seit geraumer Zeit über ein Automobil von Apple spekuliert. Es gibt jedoch keine offizielle Bestätigung seitens des Unternehmens. In unseren früheren Berichten haben wir jedoch darauf hingewiesen, dass Apple angeblich an einem selbstfahrenden Auto unter dem Codenamen „Titan“ arbeitet.

Testet Apple seine Technik in Lexus-Modellen?

Car and Driver hat ein Foto veröffentlicht, das einen Lexus mit einem flachen Aufbau zeigt. Es wird vermutet, dass diese Box Sensoren enthält, die Apple für die Entwicklung seines Projekts benötigt. Frühere Beobachtungen dieses speziellen Fahrzeugtyps in Kalifornien konnten eindeutig Apple zugeordnet werden. Es besteht also die Möglichkeit, dass Apple tatsächlich ein Gelände erworben hat oder dieses zumindest nutzt, um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voranzutreiben und möglicherweise irgendwann ein eigenes Auto auf den Markt zu bringen.

Nach den unvorteilhaften Schlagzeilen der jüngsten Zeit scheint es unwahrscheinlich, dass das Fahrzeug unter dem Namen „Titan“ veröffentlicht wird. Das das U-Boot, das bei der Titanic-Expedition verunglückte, hat denselben Namen getragen. Unabhängig von der unglücklichen Assoziation, die der Name hervorrufen würde, sind Projektnamen in der Regel nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.

Wie könnte das Apple Auto heißen? Habt ihr Ideen? Lasst sie uns in den Kommentaren wissen.