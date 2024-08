Apple Intelligence+: Bezahl-Version in drei Jahren?

Apple Intelligence ist noch nicht auf dem Markt, da gibt es schon Gerüchte um eine Premium-Version. Mit Apple Intelligence+ könnte Apple weitere KI-Premium-Features auf seine Geräte bringen, dafür aber eine Gebühr verlangen.

Die Abkürzung „AI“ steht ab sofort für Apple Intelligence. Unter diesem Namen versammelt Apple all seine KI-Bemühungen. Aktuell befindet sich Apple Intelligence in den USA in der Beta-Phase. Nach Deutschland kommen die Funktionen später, Apple Intelligence Plus ist noch in weitere Ferne.

Apple Intelligence soll kostenlos bleiben

Davon geht Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter aus. In den vergangenen Wochen war bereits spekuliert worden, dass Apple einige seiner AI-Features als Abo oder als Teil von Apple One vermarkten könnte. Gurman geht aber davon aus, dass alles, was Apple Intelligence heute schon kann, gratis bleibt. Damit will Apple die Lücke zu Google und OpenAI schließen. Ein kostenpflichtiges Abo könnte der Aufholjagd den Wind aus den Segeln nehmen.

Unter Apple Intelligence+, wie der Premium-Service heißen könnte, will Apple dann neue, Premium-Features verkaufen. Um diese zu entwickeln, vergeht aber wohl noch etwas Zeit. Gurman glaubt, dass Apple aufpreiswürdige Funktionen erst in drei Jahren auf die Beine stellen kann.