Frischer und genauer: Apple Maps in den USA in neuer Version

Apple Maps ist ab sofort in einer überarbeiteten Version in den USA verfügbar. Die Kartendaten wurden von Grund auf überarbeitet und aktualisiert und die Navigation ist jetzt präziser. Auch in Europa sollen die neuen Maps demnächst starten, einen Termin gibt es allerdings noch nicht und für deutsche Kunden bleibt zumindest eine Einschränkung.

Apple Maps gibt es in den USA ab sofort in einer überarbeiteten Version, das hat Apple unlängst in einer Pressemeldung mitgeteilt. Die Karten wurden mit neuen Daten aufgefrischt, so werden Adressen genauer angezeigt und die Navigation ist allgemein präziser, vor allem bei der Benutzung im Fußgängermodus.

Weiters wurden an belebten und populären Plätzen neue 3D-Bilder zur Kartenbasis hinzugefügt. Apple arbeitet bereits seit 2018 an den Verbesserungen, Ende letzten Jahres starteten erste Tests in einigen Regionen der USA. Dabei wird gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt. Ziel ist, dass kein individuelles Bewegungsprofil von Nutzern entsteht, dafür arbeitet Apple mit pseudonymisierten Anfragen.

Apple Maps in neuer Version kommt auch nach Europa

Apple bestätigte, dass die aktualisierten Kartendaten und verbesserten Darstellungen auch nach Europa kommen – demnächst. Einen konkreten Termin nannte Apple hier nicht. Zudem gibt es wohl zumindest für deutsche Kunden eine Einschränkung, die Apple bereits vor geraumer Zeit bestätigt hat, wie wir damals berichtet hatten: Aufgrund von Protesten deutscher Datenschützer wird das neue „Umsehen“-Feature, das Google Streetview ähnelt, vorerst nicht in Deutschland nutzbar sein.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter