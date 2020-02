Disney+: Kriegen Kunden von O2 Rabatte?

Disney+ wird für einige deutsche Kunden vielleicht als günstiges Aktionsangebot zu haben sein. So verhandelt Telefonica angeblich mit Disney und könnte attraktive Pakete aus Mobilfunktarifen- oder Optionen schnüren. Disney+ startet im März mit allenApple-converted-space“> Disneyinhalten in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern.

Der neue Streamingdienst Disney+ kommt vielleicht für einige Kunden noch etwas günstiger, als das Angebot sowieso schon sein wird. So prüft Telefonica aktuell offenbar einige Optionen für Disney+-Tarife, das wurde dem Branchendienst Teltarif von verschiedener Seite aus mitgeteilt. Dem Vernehmen nach bereiten sich verschiedene Händler darauf vor, Disney+-Bundles anzubieten, wie diese gestaltet sein werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Disney+ ein halbes Jahr günstiger oder gratis?

So soll eine sechsmonatige Probephase im Gespräch sein, ob diese für den Kunden günstiger oder komplett gratis wird, wie es das etwa in der Vergangenheit für Kunden der Deutschen Telekom bei Apple Music gegeben hatte, ist noch nicht bekannt. Auch eine dauerhaft günstigere Abovariante von Disney+ wäre denkbar.

Disney+ kommt im März nach Deutschland

Disney+ ist bereits seit einigen Monaten in den USA verfügbar. Dort hat der Streamingdienst binnen drei Monaten rund 28 Millionen Nutzer gewinnen, ein sensationell guter Start, der Netflix und Co. unter Druck setzt. In Deutschland startet der Dienst wie in einer früheren Meldung berichtet Mitte kommenden Monats.

Auch in vielen weiteren Ländern in Europa wird Disney+ zu diesem Datum an den Start gehen.

