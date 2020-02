Rabatt für Frühbucher: Disney+ mit Nachlass aufs Jahres-Abo

Disney+ startet bald in Deutschland und lockt alle Frühentschlossenen mit einem Sonderangebot: Wer jetzt schon Disney+ für ein Jahr bucht, kann einmalig ein wenig sparen. Disney+ startet am 24. März in Deutschland.

Der nächste Streamingdienst setzt zum Angriff auf Netflix und Amazon an und möchte den Platzhirschen Kunden abspenstig machen. Hierzu hat Disney+ ein Sonderangebot geschnürt. Ab sofort können Kunden bereits den neuen Streamingdienst buchen. Der kostet regulär 7,99 Euro im Monat.

Wer gleich für ein ganzes Jahr bucht, spart ein wenig und zahlt nur noch 69,99 Euro. Wer nun wiederum jetzt schon bucht, kann nochmals sparen. Das Jahres-Abo gibt es aktuell auf der Disney+-Website schon für 59,99 Euro.

Das Abo verlängert sich nach Ablauf eines Jahres automatisch, dann allerdings zum regulären Preis.

Disney+ startet in wenigen Wochen

In Deutschland startet Disney+ offiziell am 24. März, wer von der Rabatt-Aktion profitieren möchte, muss vorher für ein Jahr gebucht haben. Am 24. März startet der Dienst auch in vielen weiteren europäischen Märkten, in den Niederlanden läuft aktuell bereits ein Pilotprojekt. Abseits der Disney-Aktion können Kunden in Deutschland auch auf Rabatte bei O2 hoffen, Apfellike.com berichtete.

In den USA ist Disney+ bereits seit einigen Monaten am Markt, dort hat der Dienst innerhalb kürzester Zeit knapp 30 Millionen zahlende Kunden gewinnen können. Somit ist den etablierten Größen Netflix und Amazon in kurzer Zeit ein mächtiger Konkurrent erwachsen. Vor allem für Netflix wird es am heimatlichen Markt nun etwas eng.

