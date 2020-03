Das iPhone 9 soll in die Massenproduktion gehen, Start noch im März?

Das iPhone 9 geht wohl demnächst in die Massenfertigung. Apples neues Budget-iPhone wird wohl der Nachfolger des iPhone 8, die meisten Beobachter erwarten das neue Modell noch in diesem Monat.

Apple ist offenbar kurz davor, die Massenfertigung des iPhone 9 anlaufen zu lassen, das berichtet zuletzt die Taiwanische Digitimes. In einer Einschätzung für Abonnenten schreibt das Blatt, Apple lasse aktuell letzte Prüfungen der Produktion in einer Fabrik im chinesischen Zhengzhou durchführen, anschließend werde die Massenproduktion aufgenommen. Das iPhone 9, das vielleicht auch iPhone SE 2 heißt, wird wohl das iPhone 8 im Lineup von Apple ablösen.

Start des iPhone 9 im März für 399 Dollar?

Beim iPhone 9, das vielleicht auch iPhone SE 2 heißt – so genau kann das im Moment noch niemand wissen – dürfte es sich um einen Nachfolger des iPhone 8 handeln. Erwartet wird ein iPhone mit 4,7 Zoll großem LCD-Display und Touch ID in einem Home-Button. Der Preis liegt verschiedenen Gerüchten nach bei günstigen 399 Dollar, Apfellike.com berichtete. Aktuell wird noch immer erwartet, dass Apple das iPhone SE 2 im März vorstellt. Corona-bedingt kann es anschließend allerdings zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten bei den Lieferungen an Endkunden kommen. Präsentiert wird das iPhone 9 wohl Ende des Monats auf einer Spring-Keynote von Apple. Weitere Kandidaten für diese Veranstaltung sind ein neues Apple TV und möglicherweise ein neues MacBook Pro, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Auch neue Premium-AirPods zum Preis von 400 Dollar sollen sich in der Pipeline befinden.

