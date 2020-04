Das iPhone 12 erhält wohl den LiDAR-Sensor aus dem iPad Pro. Er wird die aktuelle Triple-Cam ersetzen, die im iPhone 11 Pro steckt. Geleakte Bilder zeigen nun, wie ein solches Kameradesign aussehen könnte.

Apples neues iPhone 12 wird wohl eine Kamera mit einem LiDAR-Sensor besitzen, diese Annahme gilt inzwischen als nahezu gesichert. Vermutlich wird Apple hier auf den LiDAR-Sensor setzen, den das Unternehmen vor kurzem in sein neues iPad Pro eingebaut hat. Dieser Sensor misst präzise die Distanz zu Objekten und Flächen über bis zu fünf Meter Entfernung, damit lassen sich AR-Effekte deutlich feiner darstellen.

Nun sind erstmals Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie das iPhone 12 mit einer Kamera mit LiDAR-Sensor aussehen könnte.

Der neue Sensor wird wohl die Triple-Cam ergänzen, die aktuell beim iPhone 11 Pro zum Einsatz kommt, diese besteht aus einer Weitwinkel-, einer Ultraweitinkel- und einer Teleobjektiv-Linse.

iOS 14 soll neue Kameraanordnung geleakt haben

Wie es in dem Leak von heute heißt, wurden die Darstellungen des Kameradesigns vom iPhone 12 aus dem Code von iOS 14 extrahiert, der aktuell bereits verschiedenen Redaktionen vorliegt und aus dem sich schon allerhand Hinweise auf neue Features haben ableiten lassen, Apfellike.com berichtete. Die neue Kamera wird allerdings in dieser Highend-Ausstattung nur in den Top-Modellen des iPhone 12 zur Verfügung stehen, also wohl in einem iPhone 12 Pro, Apfellike.com berichtete.

Weiterhin wird die Kamera vielleicht das Feature zur nachträglichen Bearbeitung des Fokus von Aufnahmen erhalten. Zudem wird Apple ins iPhone 12 wohl erstmals eine Unterstützung für 5G einbauen. Erwartet wird das iPhone 12 im Herbst oder aber aufgrund der Corona-Krise auch erst im kommenden Jahr, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

iPhone 12: Sieht so die Kamera mit LiDAR-Scanner aus? 3.67 (73.33%) 3 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter