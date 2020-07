Diese Woche oder im August: Wann kommt der neue iMac?

Wann kommt denn nun ein neuer iMac? Diese Woche, behaupteten am Wochenende einige Leaker auf Twitter. Jon Prosser, seines Zeichens Apple– und Android-Leaker mit einiger Erfahrung, hält dagegen: Diesen Monat werde man nichts neues von Apple mehr sehen.

Apple wird in diesem Jahr wohl noch einen oder sogar mehrere neue Macs auf den Markt bringen. Neben neuen MacBook-Modellen, über deren Start wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten, werden auch neue iMacs erwartet, etwa ein aufgefrischtes 27 Zoll-Modell, Apfellike.com berichtete. Die Frage ist nur, wann?

Auf Twitter hatten am Wochenende verschiedene Quellen behauptet, schon in dieser Woche solle es so weit sein, allerdings waren einige dieser Tweets später nicht mehr aufrufbar. Und noch etwas schien klar zu sein: Das neue, iMac-artige Design des iMac, von dem zuvor spekuliert worden war, werde dieses Update noch nicht bringen.

Right, should make this known

The iMac redesign IS NOT coming for this 10th generation Intel refresh.

They are saving it for their own silicon

— Jiorīku (@Jioriku) July 26, 2020