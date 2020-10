Endgültig gescheitert? AirPower soll von Apple neuerlich begraben worden sein

AirPower wurde möglicherweise vor kurzem schon wieder beerdigt. Die drahtlose Ladematte von Apple wurde vor Jahren von Apple selbst für gescheitert erklärt. Vor einigen Monaten hatte dann der bekannte Leaker Jon Prosser Gerüchte über eine Wiederauferstehung von AirPower geschürt, denen er nun selbst wieder entgegentritt.

AirPower wird möglicherweise gar nicht mehr von Apple auf den Markt gebracht: Das Unternehmen hatte vor Jahren selbst via Medien verlauten lassen, AirPower schlussendlich nicht mehr auf den Markt bringen zu wollen. Die technischen Schwierigkeiten bei der Produktion seien einfach zu groß gewesen, Apfellike.com berichtete.

Es ist nur wenige Monate her, da begannen immer neue Gerüchte um eine neuerliche Aufnahme der Arbeit an AirPower die Runde zu machen. Ihren Ursprung hatten diese Spekulationen bei dem bekannteren Leaker Jon Prosser, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, Apple arbeite nach wie vor an der Verwirklichung von AirPower. Später teilte er sogar Bilder der angeblichen Prototypen. Das alles soll nun aber dennoch keine Rolle mehr spielen.

Nun schrieb der Leaker – abermals via Twitter – Apple habe sich abermals von AirPower abgewandt.

Laut seiner Quellen habe Apple alle internen Tests der Prototypen von AirPower vom Zeitplan für 2021 gestrichen und es sei zweifelhaft, ob sie wiederaufgenommen werden würden. Somit ist AirPower nach der Vorstellung von MagSafe am iPhone womöglich tatsächlich kein Thema mehr.

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.

Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.

Seems like once again, AirPower is dead.

