Erst iPhone 13 mit 120 Hz-Display und großes iPhone SE mit 5G 2022?

Das iPhone 13 wird wohl das erste iPhone sein, das mit einem 120 Hz-Panel ausgeliefert wird, diese unbefriedigende Aussage im Vorfeld des iPhone 12-Starts tätigte unlängst ein bekannter Branchenexperte. Die Kameras im übernächsten iPhone werden sich darüber hinaus wohl deutlich verbessern.

Apple wird wohl erstmals im iPhone 13 ein 120 Hz-Display verbauen, das glaubt der Analyst Ross Young.

In entsprechenden Ausführungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er einiges zum übernächsten iPhone – oder dem, was er darüber zu wissen glaubt. Young ist ein erfahrener Beobachter der Displayindustrie und hat sich in letzter Zeit einen gewissen Ruf in Hinblick auf Prognosen zu Produkten von Apple erarbeitet, Apfellike.com berichtete.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020