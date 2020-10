Steuert Beleuchtung und Musiklautstärke: HomePod Mini und neues Apple TV sollen U1-Chip für smarte Features nutzen

Der neue HomePod Mini soll erstmals das Potenzial des neuen U1-Chips ein wenig mehr ausnutzen. Er könnte andere Geräte mit U1-Chip im Haus lokalisieren und so etwa bei der Smart Home-Steuerung helfen. Auch das neue Apple TV soll diese Features erhalten. So könnten sich eventuell auch Einbrecher stellen lassen.

Apple wird den U1-Chip vielleicht endlich ein wenig mehr zur Realisierung neuer Features nutzen. Dieser Ultrabreitband-Chip steckt bereits seit letztem Jahr im iPhone-Lineup, auch die neue Apple Watch Series 6 hat ihn. Bis jetzt dient er aber zu wenig mehr als einem etwas schnellerem und bequemeren Versand von Dateien per AirDrop von einem iPhone zum anderen.

Der neue HomePod Mini und das neue Apple TV könnten das aber ändern: Sie sollen als U1-Basisstationen dienen, behauptet der Leaker Jon Prosser.

HomePod mini & the new Apple TV will both act as UWB base-stations 🧐

– Will precisely track your location as you walk inside house with other U1 devices.

– Use info for media controls, brightness/volume control, & door locks.

Turns regular hardware into HomeKit hardware.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020