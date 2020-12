Update für iMovie, Final Cut Pro und Clips: Mehr Social Media-Freiheit und Fehlerbehebungen

Apple hat zuletzt auch einige seiner Kreativ-Apps mit neuen Updates versorgt. Nutzer von Final Cut Pro, iMovie und Compressor können jetzt ihre Inhalte auf YouTube, Facebook oder Vimeo teilen. des Weiteren hat Apple einige Fehler und Probleme unter iOS beseitigt.

Apple hat auch seine diversen Video-Apps zuletzt mit Updates versorgt. Am Mac können Nutzer von Final Cut Pro, iMovie und Compressor jetzt auch ihre Produktionen in den sozialen Netzwerken YouTube, Facebook und Vimeo posten. Apple erläutert die neue Funktion in einem entsprechenden Supportdokument. Aber auch für iOS gab es zuletzt Updates, die einige Fehler beseitigen.

iMovie und Clips für iOS erhalten Bugfix-Aktualisierungen

Apple hat iMovie für iOS aktualisiert und laut den Anmerkungen zum Update die folgenden Probleme beseitigt:

• Behebung eines Problems, bei dem Text nach dem Zurücksetzen eines Titels oder Ändern der Schrift ausgeblendet wurde

• Behebung eines Problems, bei dem Text in Titeln falsch skaliert wurde oder nach dem Ändern des Titelstils nicht mehr bearbeitet werden konnte

• Behebung eines Problems, bei dem „Widerrufen“ nach dem Ändern der Farbe des Titeltextes nicht mehr verfügbar war

• Behebung eines Problems, bei dem einige Titeltextzeilen nicht gelöscht werden konnten

• Behebung eines Problems, bei dem die Titelanimation „Erweitern“ nicht wiedergegeben wurde

Auch Clips, ein Video-Tool für Einsteiger, hat ein Update und Fehlerbeseitigungen erhalten. Apple schreibt hierzu:

• Behebung eines Problems, bei dem der Vordergrundfilter in Selfieszenen bei der Aufnahme in ein Projekt mit HDR-Videoclips in Rot dargestellt werden konnte

• Behebung eines Problems, bei dem die Taste „Abbrechen“ auf dem Share-Sheet bei Verwendung von „Clips“ auf dem iPad inaktiv wurde

Ähnliche Beiträge