Prosser: iPhone 13 ab 17. September vorbestellbar

Apples iPhone 13 könnte tatsächlich ab dem 17. September vorbestellt werden können. Dieser Termin war in den letzten Tagen verschiedentlich aufgegriffen worden. Nun stützt auch der bekanntere Leaker Jon Prosser dieses Datum. Er hat zuletzt aber durchwachsene Erfolge bei der Prognose von Apple-Entscheidungen vorzuweisen.

Apple wird sein iPhone 13 zweifellos im kommenden Monat auf den Markt bringen. Wann genau es so weit sein wird, ist allerdings derzeit noch immer Gegenstand von Spekulationen. Zuletzt wurde allerdings vermehrt ein konkreterer Zeitplan geschildert. Danach könnte die Keynote am 14. September abgehalten werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der Startschuss für die Vorbestellungen des iPhone 13 würde diesen Prognosen aus teils unsicherer Quelle dann auf den 17. September fallen, einen Freitag.

Auch Jon Prosser sieht Start der Vorbestellungen an diesem Tag

Am darauffolgenden Freitag, dem 24. September, würde Apple das iPhone 13 ausliefern und in den Läden verkaufen. Nun hat auch der bekannte Leaker Jon Prosser exakt diesen Zeitplan bestätigt.

Yep! iPhone 13 Pre-Orders Starting September 17th, Launch on September 24th For what it’s worth, we are corroborating these dates. ☝️https://t.co/aevz5K57Qs — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021

Er hatte zuletzt auch über eine windige angebliche Weiterentwicklung von Face ID berichtet, wie wir in dieser Meldung zusammengefasst hatten. Diese soll angeblich in der Lage sein, auch mit Masken fertig zu werden, allerdings ist hier Vorsicht angezeigt. Übrigens könnt ihr schon jetzt das iPhone 13 bei der Deutschen Telekom für euch reservieren, mehr dazu lest ihr hier bei uns. Die Telekom wirbt hier mit einer bevorzugten Belieferung.

Ähnliche Beiträge