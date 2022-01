Safari abgesichert: Wieso ihr jetzt iOS 15.3 und macOS 12.2 laden solltet

Apples jüngste Updates haben Safari wieder sicher gemacht. Außerdem beheben die Aktualisierungen für iPhone, iPad und Mac diverse weitere Sicherheitslücken in iOS, iPadOS und macOS. Die Installation ist daher tatsächlich allen Nutzern zu empfehlen.

Apple hat heute Abend iOS 15.3 und iPadOS 15.3 sowie macOS Monterey 12.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese Updates bringen unter anderem die Beseitigung eines Sicherheitsproblems in Safari. Der Browser hatte sich zuletzt dazu überreden lassen, fremden Webseiten persönliche Daten zu übermitteln, so konnten diese unter Umständen etwa den eigenen Browserverlauf abgreifen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple verfügte bereits eine gewisse Weile über ein fertiges Patch, Apfellike.com berichtete, allerdings wurde es erst im Rahmen der Updates von heute an die Nutzer ausgeliefert.

Apple behebt auch noch eine Reihe weiterer Schwachstellen in iOS und macOS

Neben der Behebung der Schwachstelle in Safari wurden allerdings noch eine Reihe weiterer Lücken in den Systemen behoben. In macOS Monterey hat Apple etwa 13 Löcher mit dem Update auf macOS Monterey 12.2 gestopft, diese erlaubten es einer Schadsoftware unter anderem, Code mit erweiterten Rechten auszuführen. In iOS 15.3 und iPadOS 15.3 wurden noch zehn Lücken geschlossen, watchOS 8.4 kommt mit noch immer acht behobenen Sicherheitsproblemen.

Die Installation der Updates ist bereits einzig durch das behobene Sicherheitsproblem in Safari allen Nutzern dringend zu empfehlen.

Am Mac ist es ratsam, vor der Installation des Updates auf macOS Monterey 12.2 ein frisches Backup zu erstellen.

