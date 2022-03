Jeder Dollar wird verdreifacht: Tim Cook ruft Mitarbeiter zu Spenden für Ukraine auf

Tim Cook hat in einer internen E-Mail an Mitarbeiter dazu aufgerufen, für die Opfer des Krieges in der Ukraine zu spenden. Jede Spende, die von Apple-Mitarbeitern ausgehe, werde das Unternehmen verdreifachen, sicherte der Apple-CEO zu.

Apples CEO Tim Cook äußerte sich ein weiteres Mal zum Krieg gegen die Ukraine. Der Manager wandte sich in einer internen E-Mail an die Beschäftigten von Apple. Er rief in dem Schreiben die Mitarbeiter dazu auf, für die Kriegsopfer zu spenden. Jeder Dollar, den ein Apple-Angestellter für die Ukraine spende, werde von Apple verdreifacht werden, so Cook.

In der Praxis: Wenn ein Mitarbeiter 100 Dollar spendet, tut Apple noch 200 Dollar dazu, im Endergebnis wird daraus eine Spende von 300 Dollar.

Tim Cook: Appell an Menschlichkeit in Zeiten des Krieges

Zugleich erklärte Cook in der Botschaft, die dem Magazin The Verge vorliegt, man habe alles dafür getan, den Personen, die in der Ukraine indirekt für Apple tätig sind, jede mögliche Hilfe zukommen zu lassen. Apple betreibt in der Ukraine keine eigenen Geschäfte, sondern verkauft seine Produkte über ein Netz aus Zwischenhändlern.

Cook rief in diesen herausfordernden Zeiten weiterhin dazu auf, die Menschlichkeit in den Fokus zu stellen. Zuvor hatte er bereits via Twitter seine tiefe Besorgnis über den russischen Krieg gegen das Land zum Ausdruck gebracht, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Auch in Deutschland ist eine überwältigende Hilfsbereitschaft für die Ukraine zu beobachten. Wie wir in dieser Meldung berichtet hatten, können Menschen etwa per SMS eine kleine Spende leisten.

