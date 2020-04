iPhone SE-Verfügbarkeit: Einige Modelle erst Anfang Mai lieferbar

Das iPhone SE kann ab heute vorbestellt werden. Wer jetzt bestellt, bekommt sein iPhone vermutlich gegen Ende April. Damit entwickelt sich die Verfügbarkeit zwar robust, ein Überandrang ist allerdings nicht zu beobachten, das passt aber auch zu den Rahmenbedingungen.

Heute hat Apple sein neues iPhone SE in den Apple Online Store gestellt. Am Mittwoch war das neue Modell bereits vorgestellt worden, hier, hier und hier lest ihr technische Details zur Ausstattung. Nach einigen Stunden lassen sich erste Aussagen zur Entwicklung der Nachfrage und der daraus resultierenden Verfügbarkeit treffen: Wer jetzt sein iPhone SE bestellt, wird in den meisten Fällen zwischen dem 27. April und dem 29. April beliefert werden Das ist angesichts eines Budget-Modells zu einem günstigeren Preis und des Starttermins Mitte April durchaus ein Anzeichen für eine gesunde Nachfrage..

Einige Kunden erhalten ihre Bestellung auch erst Anfang Mai

Allerdings müssen sich einige Kunden auch ein wenig länger gedulden: So liegt der Liefertermin für das iPhone SE 2020 in der Farbe (PRODUCT)RED aktuell zwischen dem 27. April und dem 05. Mai, das trifft zumindest für die Version mit 64 GB Speicher zu, die Versionen mit 128 und 256 GB Speicher sind dagegen noch im April verfügbar. Bei Netzbetreibern und in anderen Shops erhaltet ihr eure Bestellung eventuell schon früher.

Werdet ihr wesentlich früher oder später beliefert? Teilt eure Erfahrungen!

